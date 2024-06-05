Песков объяснил, почему западные СМИ пригласили к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информагентства из недружественных стран определяют информационную повестку в странах Запад, поэтому их пригласили на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Так или иначе, это агентства, которые формируют мировые информационные потоки», — сказал Песков.

По его словам, для них «очень важно из первых рук узнать и понять Путина и понять Россию» и им представляется «уникальный шанс».

Он отметил, что в Кремле ожидают «очень интересную» беседу главы государства с западными журналистами.

До этого стало известно, что Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет беседу с руководителями мировых информационных агентств, в том числе из стран, недружественных России.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) начался 5 июня, главной темой станет «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее в Кремле заявили, что у Путина нет дачи на Алтае.