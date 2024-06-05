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Звезда «Интернов» об инциденте на парковке: «Ничего такого не было»

Актер Вадим Демчог сбежал от журналиста после вопроса об инциденте на парковке

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vdemchog

Актер Вадим Демчог назвал ерундой инцидент с попыткой протаранить ворота парковки в Москве, после чего быстро уехал от журналиста. Видео со звездой «Интернов» публикует Life со ссылкой на Shot.

«Ничего такого не было», — крикнул он вслед корреспонденту канала.

Эту фразу знаменитость произнес, когда журналист обвинил актера в том, что тот кидался ограждениями.

Накануне сообщалось, что Демчог протаранил ворота парковки на Варшавском шоссе, так как хотел попасть на специальную стоянку. Отмечалось, что актер возмутился тем, что его не пустил охранник. Он вступил с ним в перепалку, однако попасть на желаемое место у актера не вышло. Он уехал.

В конце мая блогер и бывший футболист Дмитрий Тарасов показал средний палец водителю автобуса в Москве. Он пытался съехать с тротуара на Кутузовский проспект задним ходом через автобусную полосу. В это время по дороге двигался автобус, водитель подождал, пока Тарасов пытается совершить свои маневры. Экс-футболист не сразу смог ровно вырулить на дорогу, поэтому то и дело сбивался с пути, а в конце движения и вовсе показал средний палец.

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