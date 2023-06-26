Рубль в ходе торгов на Мосбирже начал укрепляться

Курс рубля в ходе торгов на Мосбирже отыгрывает утреннее падение к доллару, евро и юаню. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным на 11:05 (мск), американская валюта торгуется на уровне 84,87 руб. (+0,08%), евро подрос на 0,2%, до 92,41руб., юань также растет и находится на отметке в 11,72 руб. (+0,09%).

В начале торгов на Мосбирже доллар рос на 2,99% и превышал 87 руб. впервые с 29 марта 2022 года, евро укреплялся на 3,18%, преодолев отметку в 95 руб. впервые с 25 апреля 2023 года. В то же время китайская валюта поднималась выше 12 руб. впервые с 7 апреля с 2023 года (+2,99%).

Ранее сообщалось, что после резкого роста обменных курсов доллара и евро утром 24 июня российские банки снизили их. Большинство банков предлагает за американскую валюту менее 90 руб., а за евро чуть ниже 100 руб.

Утром 24 июня сообщалось, что крупнейшие банки России резко подняли курсы валют. Отмечалось, что самый высокий курс продажи доллара и евро составлял 105 и 115 рублей соответственно, а самый низкий — 84,87 и 93,06 рублей.