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В России назвали число изменений правил кредитования МВФ ради Украины

Директор от России в МВФ Можин: ради Украины фонд трижды менял правила кредитования

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Yuri Gripas/Reuters

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что МВФ уже трижды с 2015 года менял правила кредитования ради Украины. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По словам Можина, в последний раз правила были изменены таким образом, чтобы у фонда была возможность оказывать финансовую помощь странам, «находящимся, по сути, в состоянии войны». Он отметил, что ранее кредиты таким странам не выдавались ни разу.

Представитель России в МВФ указал, что в рамках общей суммы заимствований в $15,6 млрд большая часть средств необходима для погашения долгов Украины перед фондом по ранее полученным кредитам. Можин добавил, что таким образом МВФ позволяет избежать украинского дефолта перед фондом, а также «идет навстречу пожеланию главного акционера».

31 марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине четырехлетнего кредита на сумму $15,6 млрд. Уточнялось, что этот кредит должен помочь стране «удовлетворить неотложные потребности в финансировании».

До этого стало известно, что миссия Международного валютного фонда начала свою работу, чтобы пересмотреть программу финансирования Украины.

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