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В АТОР сообщили о снижении цен на авиабилеты после 24 июня

АТОР: цены на авиабилеты из России приходят в норму после скачка 24 июня

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Shutterstock

Стоимость авиабилетов из России приходит в норму после резкого скачка 24 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград. В остальном тарифы обыкновенные», — заявили в АТОР.

Согласно анализу «Яндекс.Путешествий», билеты действительно становятся доступнее. Так, 25 июня стоимость билетов в одну сторону до Еревана начинается с 25 тыс. рублей с пересадкой и от 43 тыс.рублей прямым рейсом, однако еще вчера средняя цена такого полета была больше 30 тыс.рублей. Билет на прямой рейс до Стамбула («Аэрофлот») стоит 9700 рублей, а еще вчера средняя цена на него была 40 000 рублей, в Дубай сегодня — 10 160 рублей, а вчера — 47 000 рублей, отмечает сервис.

Сообщается, что 24 июня в службу поддержки сервиса поступило в 1,5 раза больше обращений, чем в обычные дни — около 11 тысяч запросов. Большинство из них касались переноса дат заселения в отель или отмены бронирований.

Ранее туроператоры рассказали о самых невостребованных направлениях для отдыха в России.

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