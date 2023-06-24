Россиянам посоветовали, как улучшить свою банковскую историю

Россиянам следует воспользоваться услугой «кредитного доктора», которую предлагают некоторые банки на внутреннем рынке. Ее суть заключается в выдаче карт без денежных средств, но с обязательным условием внесения ежемесячных платежей по ней — данная мера позволит гражданам улучшить свою банковскую историю, приводит слова кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрия Шардина «Лента.ру».

Под банковской (кредитной) историей подразумевается информация обо всех кредитах и займах, оформленных на конкретного гражданина, включая исполненные по сроку и просроченные. Благодаря услуге «кредитного доктора» у россиянина появится новый счет с положительной информацией о платежах, что увеличит степень доверия со стороны финансовых организаций, пояснил он.

«В кредитной истории клиента появляется новый счет с положительной информацией о платежах. После прохождения таких программ банки видят, что кредиты сейчас оплачиваются в срок, в этом случае с большей вероятностью предоставят кредит наличными», — заключил Шардин.

23 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что на российском внутреннем рынке резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам по итогам мая текущего года. К концу последнего месяца весны суммарная просрочка составила рекордные 225 млрд руб., достигнув 12% от портфеля.