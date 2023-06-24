Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам посоветовали, как улучшить свою банковскую историю

Аналитик Шардин счел услугу «кредитного доктора» способом улучшить банковскую историю

close
100%
Freepik.com

Россиянам следует воспользоваться услугой «кредитного доктора», которую предлагают некоторые банки на внутреннем рынке. Ее суть заключается в выдаче карт без денежных средств, но с обязательным условием внесения ежемесячных платежей по ней — данная мера позволит гражданам улучшить свою банковскую историю, приводит слова кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрия Шардина «Лента.ру».

Под банковской (кредитной) историей подразумевается информация обо всех кредитах и займах, оформленных на конкретного гражданина, включая исполненные по сроку и просроченные. Благодаря услуге «кредитного доктора» у россиянина появится новый счет с положительной информацией о платежах, что увеличит степень доверия со стороны финансовых организаций, пояснил он.

«В кредитной истории клиента появляется новый счет с положительной информацией о платежах. После прохождения таких программ банки видят, что кредиты сейчас оплачиваются в срок, в этом случае с большей вероятностью предоставят кредит наличными», — заключил Шардин.

23 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что на российском внутреннем рынке резко увеличился уровень просрочки по кредитным картам по итогам мая текущего года. К концу последнего месяца весны суммарная просрочка составила рекордные 225 млрд руб., достигнув 12% от портфеля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях