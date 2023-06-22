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В Грузии оценили последствия санкций против РФ для сельского хозяйства страны

Каладзе: Грузия навредит своему агропрому, если введет санкции против России

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Александр Имедашвили/РИА Новости

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что если Грузия введет санкции в отношении России, то навредит своего сельскому хозяйству и его работникам. Об этом он сказал, выступая перед журналистами, передает ТАСС.

«Мы знаем, что тем самым мы нанесем ущерб обычному крестьянину, трудолюбивому человеку, который в 24-часовом режиме делает все, чтобы создать какую-то продукцию, а затем реализовать ее, пусть и на российском рынке» — сказал он.

Политик отметил, что Грузии нецелесообразно отказываться от торговли с Россией.

«Это ведь деньги, поступающие в грузинскую экономику. Соответственно если мы сделаем шаг и присоединимся к санкциям, мы навредим не экономике России, а своему народу и грузинской экономике», — резюмировал Каладзе.

Ранее Каха Каладзе заявлял, что Грузия сможет обсуждать целесообразность санкций Европейского союза против России, в том числе и в сфере авиасообщения, только после того, как сама станет членом Евросоюза.

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Санкции против России
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