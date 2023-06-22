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Цены на алмазы в мире начали снижаться

CNBC: цены на алмазы в мире упали более чем на 18% с февраля 2022 года

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Depositphotos

Цены на алмазы в мире за год упали почти на 14%, а со своего пика в феврале прошлого года потеряли свыше 18%. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на данные Global Rough Diamond Price Index.

Мировые цены на алмазы за последние 12 месяцев упали на 13,8%, а с начала текущего года — на 6,5%. Авторы индекса отмечают, что своего пика мировые цены на алмазы достигли в начале февраля прошлого года — с того времени снижение составило 18,4%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что текущее падение цен можно объяснить корректировкой спроса после роста цен во время пандемии коронавируса. Тогда люди, не имея возможности ходить по ресторанам и ездить в разные страны, просто скупали люксовые товары и драгоценности. Когда коронавирусные ограничения спали, цены на алмазы стали падать.

Аналитики посчитали, что цены на алмазы также стали снижаться из-за уменьшения спроса со стороны Китая, где наблюдается замедление экономических показателей страны и роста неопределенности в целом.

В июне прошлого года MarketWatch со ссылкой на исследование Bank of America писал, что стоимость алмазов на мировом рынке может вырасти в 2022 году на 15% из-за растущего спроса и сокращения предложения. В кредитной организации отмечают, что предложение алмазов сейчас находится на минимуме с 2008 года.

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