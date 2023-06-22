Власти Евросоюза намерены предоставить Украине новый многомиллиардный пакет помощи

Лидеры стран Европейского Союза (ЕС), скорее всего, поддержат выделение нового пакета финансовой помощи Украине для восстановления ее экономики и инфраструктуры. Речь идет о дополнительной финподдержке на общую сумму €50 млрд, приводит слова заместителя главы Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса агентство Bloomberg.

Денежные средства будут выделены при условии выполнения властями Украины ряда условий. Среди ключевых требований — завершение реформ в области верховенства закона и борьбы с коррупцией, уточняется в материале.

«Мы ожидаем поддержки пакета (финансовой помощи Украины на €50 млрд, или $54,6 млрд. — «Газета.Ru»). Конечно, будут проведены обсуждения с государствами-членами, это может внести некоторые коррективы», — заключил Домбровскис.

21 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании благодаря плану финансовой помощи со стороны ЕС, рассчитанному до 2027 года. К этому времени дефицит в украинской налоговой системе составит около €60 млрд, а потребности в быстром восстановлении страны составят около €50 млрд.