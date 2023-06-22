Россия захотела нарастить инвестиции из ближневосточной страны

В настоящее время власти России и Катара прорабатывают совместные проекты на общую сумму более 160 млрд рублей. Речь идет о расширении взаимодействия Москвы и Дохи в инвестиционной сфере, приводит слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина ТАСС.

Сейчас развивается активное партнерство с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, руководство Катарского инвестиционного агентства наращивает вложения в крупные компании из РФ, пояснил премьер в ходе переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Прорабатывается целый ряд иных совместных проектов на сумму более 160 млрд рублей или 7,2 млрд катарских риалов», — заключил Мишустин.

21 июня премьер-министр, глава Министерства иностранных дел (МИД) Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Россия играет ключевую роль на энергетическом рынке, в сфере продовольственной безопасности, а также в плане безопасности поставок различных видов продукции на мировой рынок. Глава МИД предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину развивать сотрудничество двух стран в вышеперечисленных отраслях.