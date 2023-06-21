Госдолг Великобритании достиг критического рубежа по итогам мая

По итогам мая текущего года суммарные объемы государственных расходов Великобритании превысили доходы бюджета на £20 млрд, или на $25,5 млрд. Таким образом размер госдолга королевства превысили критическую отметку в 100% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) — столь высокого показателя не фиксировали с 1961 года, сообщает агентство Bloomberg.

На этом фоне дефицит бюджета к концу весны оказался почти вдвое больше по сравнению с аналогичным показателем 2022-го. Этот фактор вкупе с ростом суммарных объемов заимствований до 100,1% ВВП усложнит планы местных властей во главе с премьер-министром Риши Сунаком по снижению налогов в преддверии всеобщих выборов в следующем году, уточняется в статье.

«Мрачный рубеж (госдолга Великобритании в 100% ВВП — «Газета.Ru») был пройден, поскольку расходы превысили доходы на 20 млрд фунтов стерлингов (25,5 млрд долларов) в мае, что больше, чем прогнозировали экономисты частного сектора и независимое управление по бюджетной ответственности <...> В результате дефицит бюджета за первые два месяца финансового года составил 42,9 млрд фунтов стерлингов, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года», — заключается в материале.

21 июня агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Управления национальной статистики королевства сообщило, что базовая инфляция без учета изменения потребительских цен на продукты питания и энергоносители на внутреннем рынке Великобритании оказалась выше прогнозируемых значений и составила 7,1% по итогам мая текущего года. За последний месяц весны этот показатель увеличился на 0,3%.