На Украине заявили о планах конфисковать российские активы на $500 млрд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его страна готовит «честный» механизм, который позволит конфисковать замороженные на Западе российские активы на сумму до $500 млрд (около 42 трлн рублей). Об этом он сказал на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, трансляция которой велась в YouTube.

«Мы готовим честный механизм, который позволит нам конфисковать до $500 млрд из российских активов, замороженных на Западе», — сказал украинский премьер.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК опубликуют проект по использованию доходов от замороженных российских активов в скором времени, до ухода на летние каникулы.

21 июня агентство Bloomberg со ссылкой на документ сообщило, что власти Евросоюза (ЕС) не намерены полностью конфисковывать замороженные активы России в европейских странах — для этого нет необходимых юридических обоснований. Вместо этого европейские чиновники сосредоточатся на временном использовании заблокированных денежных средств.