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В МИД назвали сроки завершения зерновой сделки

В МИД РФ заявили, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки

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Shutterstock

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин высказал мнение, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18-е июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — сказал дипломат.

При этом дипломат отметил, что Москва не исключает, что будут проводиться новые очные контакты по сделке, консультации ведутся и сейчас.

Кроме того, Вершинин заявил, что РФ оставляет на усмотрение Организации Объединенных наций решение о продолжении действия меморандума по разблокировке российского экспорта удобрений и зерна в случае решения не продлевать после 18 июля зерновое соглашение.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В последний раз зерновую сделку продлили до 18 июля.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил, что меморандум России и ООН по поставкам российской сельхозпродукции продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки.

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