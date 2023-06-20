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ЕК представит план запрета передачи передовых технологий РФ и КНР

Politico: глава ЕК расскажет, как ЕС планирует запретить передавать технологии РФ и КНР

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует представить план по запрету передачи передовых технологий России и Китаю. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на проект документа.

По информации газеты, фон дер Ляйен намерена во вторник представить стратегию европейской экономической безопасности. Она будет включать в себя запрет на передачу передовых технологий России и Китаю, а также размещение на территории этих стран высокотехнологичных производств.

Авторы публикации подчеркивают, что запрет распространяется на суперкомпьютеры, наработки в сфере искусственного интеллекта, передовые микрочипы, а также квантовые компьютеры.

Отмечается, что в ЕС полагают, что Россия и Китай могут использовать эти технологии, чтобы «угрожать международному миру и безопасности».

Ранее ТАСС со ссылкой на отдел популяризации науки и технологий Министерства образования и науки России сообщал, что российские ученые смогли скоординировать нанотрубки для хранения метана.

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