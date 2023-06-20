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СМИ: Евросоюз готовится объявить новый пакет финансовой помощи Украине на €50 млрд

Bloomberg: ЕС 20 июня объявит о выделении пакета финансовой помощи Украине в €50 млрд

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David Mdzinarishvili/Reuters

Европейский союз (ЕС) готовится предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере €50 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение Европейской комиссии (ЕК) поможет профинансировать текущие расходы украинского правительства и оплатить неотложные приоритеты реконструкции.

Как передает агентство, о новом пакете помощи Украине будет объявлено 20 июня перед конференцией, которая на этой неделе пройдет в Лондоне, где партнеры Украины обсудят ее восстановление. При этом в документ еще могут быть внесены изменения, подчеркивает Bloomberg.

По информации агентства, ЕК хочет избежать обременительного инструмента восстановления для Украины, находящейся в состоянии конфликта, и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. По оценкам Всемирного банка, затраты на восстановление страны могут составить $411 млрд.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что страна с начала года получила от партнеров $19,8 млрд помощи.

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