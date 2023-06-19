Украина попросила Евросоюз увеличить поставки электричества

Министр энергетики Швеции Эбба Буш по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики, на котором страны сообщества не смогли согласовать реформу его электрического рынка, заявила, что Украина рассчитывает на удвоение объема поставок ей электроэнергии со стороны Евросоюза, передает ТАСС.

«Украина запросила нас о поставках 2 тыс. мегаватт в энергосистему Украины. Сейчас они получают порядка 1 тыс. мегаватт, это половина», — сказала она.

Буш добавила, что после разрушения дамбы Каховской ГЭС Евросоюз кратковременно повышал поставки электроэнергии, чтобы избежать падения украинской сети.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз готов оказать необходимую помощь для сдерживания последствий разрушения Каховской ГЭС.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев ведет переговоры об увеличении возможностей импорта электроэнергии из Евросоюза.