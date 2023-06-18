Стали известны перспективы сотрудничества России и стран АСЕАН

Любой банк стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) может стать участником российской Системы передачи финансовых сообщений Центробанка (российский аналог SWIFT). Об этом в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

Он считает, что это поможет увеличить объем взаимной торговли между Россией и странами союза. Министр назвал два других шага, которые также будут этому способствовать. Первое, нужно выстроить систему прямых корреспондентских отношений между банками стран АСЕАН и России. Также можно создать специальные банки, которые будут работать только в национальных валютах и вообще не будут зависеть от санкций.

Министр напомнил, что подобные меры уже имели успех в отношении торговли с рядом стран — например, Индией, Китаем и Ираном.

По словам Глазьева, страны АСЕАН «привыкли пользоваться западными инструментами финансовой поддержки, например страховыми инструментами и страховыми гарантиями».

В АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Филиппины, Таиланд, Бруней, Лаос, Вьетнам, Мьянма и Камбоджа. В статусе наблюдателей в союзе участвуют Новая Гвинея и Восточный Тимор. Население стран-членов АСЕАН составляет более 600 млн человек. Совокупный ВВП превышает $9 трлн.