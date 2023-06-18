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Стало известно, что будет с российским IT-рынком в конце года

«Известия»: российский IT-рынок может вырасти на 5-15% по итогам 2023 года

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российский IT-рынок в 2023 году в худшем случае вернется на досанкционный уровень, а в лучшем — вырастет на 5-15%. Такой прогноз газете «Известия» дали в компании TAdviser.

«На 2023 год мы прогнозируем дальнейший серьезный рост компаний-разработчиков в связи с набирающим обороты импортозамещением во всех отраслях. Системные интеграторы и дистрибуторы, сумевшие перестроить партнерские отношения, логистику, маркетинг и бизнес-модели, также должны будут показывать позитивную динамику», — отметил руководитель TAdviser Александр Левашов.

В отчете компании говорится, что в 2022 году обороты российского IT-рынка упали на 5% и достигли 2,1 трлн руб. Это произошло впервые с кризисного 2014 года. В 2021 году объем рынка составлял 2,2 трлн руб. В TAdviser пояснили, что падение показателей в пошлом году связаны с уходом западных компаний и снижением их выручки рынка из-за этого. По оценкам TAdviser, она упала на 50%. Впрочем, по итогам 2022 года этот эффект был «частично нивелирован увеличением выручки отечественных разработчиков программных и аппаратных решений», следует из отчета. В компании ожидают, что тенденция продолжится.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков уверен, что росту IT-рынка будет способствовать развитие производства высокотехнологичного оборудования в России. Доля зарубежных компонентов в российской электроники снижается, пояснил он. Развитие производства в России, несомненно, ослабит зависимость российской IT-индустрии от поставок из-за границы, подытожил он.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на Петербургском экономическом форуме заявила, что сейчас многие крупнейшие компании и работодатели страны переходят на отечественные IТ-решения. Параллельно с этим, по данным правительства, спрос на IТ-кадры в России вырос на 63% по сравнению с прошлым годом.

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