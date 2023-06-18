Оценена идея создания валюты на базе БРИКС

Создание наднациональной валюты на платформе БРИКС является перспективной и уникальной по своей сути идеей. Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском экономическом форуме заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

По словам Глазьева, суть идеи — создать систему принципиально новых финансовых отношений, которые основаны на международном договоре. До сих пор такого в мире не было, подчеркнул он.

«Единственная наднациональная валюта, основанная на договоре, — это евро. Но речь в данном случае идет об открытой системе, куда могут присоединиться любые страны, и в которой будет юридически закреплен механизм использования этой валюты в международных расчетах… Это очень перспективная идея», — объяснил Глазьев.

Он уточнил, что речь идет о модели «международной валюты в цифровом виде, которая была бы основана на корзине национальных валют стран-участников, заинтересованных в этой системе». Глазьев предложил создать международную рабочую группу, которая начнет разрабатывать модель новой валюты на платформе БРИКС. Он допустил, что базой для рабочей группы может стать Банк развития БРИКС.

О том, что в странах БРИКС может появиться единая валюта, в качестве которой может быть придумана наднациональная расчетная единица, 6 февраля этого года сообщал министр финансов России Антон Силуанов. Тогда он отметил, что такие проработки ведутся, но до решения еще далеко. В мае за создание единой валюты БРИКС выступила Бразилия. Инициатива будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе.

БРИКС — это союз пяти государств: России, Индии, Бразилии, КНР и ЮАР. В БРИКС проявили интерес еще около 13 стран. Среди них — Египет, Иран, Алжир, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия.