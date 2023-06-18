Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оценена идея создания валюты на базе БРИКС

Глазьев назвал создание наднациональной валюты на базе БРИКС перспективной идеей

close
100%
«Газета.Ru»

Создание наднациональной валюты на платформе БРИКС является перспективной и уникальной по своей сути идеей. Об этом в интервью РИА Новости на Петербургском экономическом форуме заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

По словам Глазьева, суть идеи — создать систему принципиально новых финансовых отношений, которые основаны на международном договоре. До сих пор такого в мире не было, подчеркнул он.

«Единственная наднациональная валюта, основанная на договоре, — это евро. Но речь в данном случае идет об открытой системе, куда могут присоединиться любые страны, и в которой будет юридически закреплен механизм использования этой валюты в международных расчетах… Это очень перспективная идея», — объяснил Глазьев.

Он уточнил, что речь идет о модели «международной валюты в цифровом виде, которая была бы основана на корзине национальных валют стран-участников, заинтересованных в этой системе». Глазьев предложил создать международную рабочую группу, которая начнет разрабатывать модель новой валюты на платформе БРИКС. Он допустил, что базой для рабочей группы может стать Банк развития БРИКС.

О том, что в странах БРИКС может появиться единая валюта, в качестве которой может быть придумана наднациональная расчетная единица, 6 февраля этого года сообщал министр финансов России Антон Силуанов. Тогда он отметил, что такие проработки ведутся, но до решения еще далеко. В мае за создание единой валюты БРИКС выступила Бразилия. Инициатива будет обсуждаться на саммите в ЮАР в августе, сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров в январе.

БРИКС — это союз пяти государств: России, Индии, Бразилии, КНР и ЮАР. В БРИКС проявили интерес еще около 13 стран. Среди них — Египет, Иран, Алжир, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях