В Кремле обещали объявить о решении РФ по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва своевременно объявит о решении по зерновой сделке, в рамках которой не выполнены условия, выдвинутые российской стороной. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Это будет объявлено своевременно, о решении российской стороны. Но если констатировать просто ситуацию, то она [сделка] так и не выполнена на сегодняшний день», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что, если пакет договоренностей не заработает, о продлении зерновой сделки речи идти не может.

Накануне помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков говорил, что выход России из зерновой сделки раньше 17 июля маловероятен.

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что Москва может выйти из зерновой сделки. Российский лидер отмечал, что это может произойти из-за того, что западные страны «обманули Российскую Федерацию», не выполнив ее требования в рамках сделки.