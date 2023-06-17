В Кремле предсказали рост интереса западных бизнесменов к России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для «Известий» заявил, что со временем западные бизнесмены будут меньше бояться приезжать на Петербургский международный экономический форум и интерес к нему будет расти.

«Убежден <..>, что, например, многие предприниматели из стран коллективного Запада также хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придет время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать», — заявил Песков.

Политик отметил, что интерес к ПМЭФ не спадает, и «уходят одни участники, приходят другие».

Ранее советник Путина Кобяков заявил, что на ПМЭФ заключили около тысячи соглашений почти на 4 трлн рублей.

По словам Кобякова, из 900 соглашений 43 подписаны с представителями зарубежных компаний, например, из Италии и Испании.