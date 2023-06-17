Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме представил дорожную карту, реализация которой позволит повысить эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы готовы к вызовам и наша устойчивость, несмотря на любое давление, гарантирована, но, тем не менее, есть вопросы, решение которых будет иметь большое значение для обеспечения доступной энергией промышленности, жилищно-бытового сектора и сельского хозяйства», — сказал он.

Основными в дорожной карте стали следующие направления: независимая от токсичных валют платежная система; развитие системы страхования и логистики в ТЭК; доступность кредита как задача функционирования банковской системы; системные проблемы и ценообразование в электроэнергетике; перенастройка налоговой системы; развитие внутреннего рынка газа как ответ на закрытие рынка ЕС.

По мнению Сечина, Назрела необходимость скорейшего создания международной платежно-расчетной системы, которая была бы независимой от токсичных валют

«Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к Центральным банкам суверенных государств и отечественному регулятору», — сказал глава «Роснефти».

Для развития системы страхования и межстранового взаимодействия необходима поддержка Центрального банка, но также важно и активное вовлечение самих участников рынка, заявил Сечин. При этом он считает, что высокая стоимость заимствований – основной тормоз промышленного развития и, безусловно, один из основных вопросов экономической политики.

«Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов», — сказал Сечин.

За последние 10 лет накоплен ряд системных проблем в электроэнергетике, следствием которых стал рост цен на электроэнергию, который за этот период перевалил отметку 200%, отметил Игорь Сечин.

«Прирост установленной мощности за тот же период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования установленной мощности. Однако, вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность», — сказал глава «Роснефти».