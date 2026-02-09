Россиян предупредили о предстоящем росте цен на маркетплейсах

Россиянам в 2026 году стоит ожидать повышения цен на маркетплейсах. Это связано со структурной трансформацией рынка: цены повысятся минимум на 5%. Об этом «Газете.Ru» рассказал предприниматель, специалист по е-com, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин.

«С началом 2026 года потребителям придется более тщательно отбирать нужные товары на маркетплейсах, так как цены вырастут. Ведь с этого года начинается налоговая реформа, которая приведет к росту цен для покупателя. Также будет сложнее селлерам, которые понесут большие издержки», — объяснил он.

С 2026 года для малого бизнеса произошло снижение лимита годового оборота с 60 млн рублей до 20 млн рублей. К 2028 году лимит достигнет 10 млн рублей. То есть, если селлер на «упрощенке» получил оборот за 2026 год больше 20 млн рублей, он автоматически становится плательщиком НДС.

«Усугубляет ситуацию повышение основной ставки НДС до 22%. Даже учитывая льготные ставки для «упрощенки» от 5 до 7%, маржинальность бизнеса снизится на 5–7% как минимум. В итоге на маркетплейсах уменьшится количество продавцов недорогой электроники, товаров для дома, различных аксессуаров и т.д. Более того, из-за высокой налоговой нагрузки уменьшится количество пунктов выдачи», — заявил эксперт.

Решение о легализации импортного товарооборота приведет к искоренению «серого» рынка. Расходы на таможенное оформление, уплату пошлин и НДС, а также затраты на логистику лягут в цену товара. Для потребителя они станут дороже.

«Борьба с серым импортом уже ведется, маркетплейсы блокируют товары неизвестного происхождения, а работа с карго вообще приводит к конфискации партии. Поэтому логистические расходы и трансформация ввоза, по разным оценкам, добавят к стоимости товара от 10 до 30% наценки», — отметил он.

С 2026 года разрешается ввозить только определенные товары по специальному списку, усилен таможенный контроль в связи с тем же обелением рынка. Продавцы либо вовсе уходят с рынка, либо включают в конечную стоимость издержки на договоры, лицензии, логистику.

«На маркетплейсах подорожают популярные товары, такие как игрушки, электроника, бытовые товары, одежда и обувь. С рынка уйдут «серые» селлеры, вместо мелких продавцов придут крупные компании, дистрибьюторы, работающие в белую, но товары могут подорожать, а ассортимент изменится, так как многие позиции ввозить в белую станет невыгодно. Селлеры будут искать новые товары, которые обеспечат маржу при полной официальной растаможке. Как итог, в 2026 году товары на маркетплейсах подорожают. Следует учитывать рост цен на товары как минимум на 5%», — резюмировал он.

