Общество

Россиянам дали советы, что съесть перед выходом на холод, чтобы было тепло

Врач Литвинова-Гразион: каша с маслом и орехами подойдет на завтрак в холода
Перед выходом на улицу в холодное время года важно правильно подобрать завтрак, который поможет сохранить тепло, поддержать уровень энергии и снизить нагрузку на организм. О том, каким должен быть утренний прием пищи в морозную погоду, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.

По словам специалиста, подходящий завтрак перед выходом на холод должен обеспечивать длительное ощущение тепла, стабильный уровень энергии и поддерживать здоровье в условиях низких температур. Основными критериями такого завтрака является баланс белков, жиров и сложных углеводов. При составлении рациона важно помнить о стандартном соотношении БЖУ — 1:1:4.

«Белки способствуют восстановлению и поддержанию энергии. К таким продуктам относятся яйца, кисломолочные продукты, нежирное мясо и рыба. Жиры являются источником долго сохраняющейся энергии и одновременно выполняют роль теплоизоляционного средства. В качестве примеров можно назвать орехи, семена, авокадо и оливковое масло. Сложные углеводы медленно усваиваются, дают устойчивую энергию и помогают согреваться в холодное время года. Они содержатся в цельнозерновом хлебе, цельных крупах и бобовых», — рассказала диетолог.

Дополнительную роль играет теплое питье. Чай с имбирем или лимоном, а также просто теплая вода с лимоном помогают разогреться и улучшить общее самочувствие перед выходом на улицу. При этом врач рекомендует избегать простых углеводов. Сахар вызывает быстрый рост уровня глюкозы в крови и последующий спад сил и энергии, что особенно нежелательно в условиях холода.

В качестве примеров подходящих завтраков специалист называет цельнозерновую кашу с маслом и орехами, яйца с цельнозерновым хлебом и свежими овощами, запеченный творог с зеленью и оливковым маслом, а также цельнозерновой тост с авокадо и лососем.

Врач подчеркивает, что лучший завтрак для холодного времени — это питательный, сбалансированный и теплый прием пищи. Он должен включать сложные углеводы, белки и полезные жиры, а также содержать согревающие напитки, которые улучшают кровообращение и создают ощущение тепла.

Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
