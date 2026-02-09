Размер шрифта
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

РИА Новости: коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредит с запасом
Есть несколько «золотых правил» для граждан, которые планируют взять кредит. Об этом рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Там отметили, что, если у человека имеется возможность, то заем оформлять не стоит.

«Во-вторых, взвесить все за и против и определиться с точной суммой кредита — брать с запасом не стоит, особенно при текущих ставках. В-третьих, стоит отложить сумму, равную одному-двум платежам», — заявили в НАПКА.

В ассоциации также подчеркнули, что кредит следует брать только в банке, который находится в реестре Центробанка России.

Кроме того, в НАПКА порекомендовали оформлять заем после поступления зарплаты.

«То есть, если она поступает на карту 5-го числа каждого месяца, то кредит целесообразнее брать после этого числа через два-три дня», — пояснили в ассоциации.

Там добавили, что в таком случае у гражданина будет уверенность, что на счету имеется необходимая сумма для внесения платежа.

До этого сообщалось, что средний размер платежа, который самозанятые граждане выплачивали коллекторским агентствам в счет погашения долгов перед банками и микрофинансовыми организациями, достиг пикового значения за последние три года.

Ранее финансист раскрыл, зачем коллекторы прощают должникам шестизначные суммы долгов.
 
