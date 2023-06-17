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В «Роснефти» рассказали о проблемах энергоперехода

Сечин: энергопереход не обеспечен ресурсами и технологиями

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Продекларированный энергетический переход на обеспечен необходимыми ресурсами и технологиями, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

«К сожалению, продекларированный энергопереход не обеспечен необходимыми технологиями. Мы сталкиваемся с тем, что «возобновляемая энергетика» по сути не является возобновляемой», - рассказал он.

По его словам, у мировой экономики нет металлов, редкоземельных минералов, энергии, времени и денег, чтобы осуществить энергетический переход.

Сечин считает, что авторы зеленого перехода, навязывающие в одностороннем порядке определенные стандарты, до сих пор не поняли, что «их правила необходимо согласовывать с теми, у кого есть производственные возможности и соответствующая ресурсная база». Так, значительная часть производства оборудования для возобновляемой энергетики размещена в Китае, который сосредоточил в своих руках полный цикл производства солнечных панелей – 79% мирового производства поликремния, 97% пластин, 85% ячеек и 75% панелей, тем самым обеспечив 85% мирового производства солнечных панелей.

Глава «Роснефти» также отметил, что ключевым является вопрос цены энергетического перехода. Согласно оценке МЭА, уже к 2030 году инвестиции в «чистую» энергетику должны вырасти почти в 3 раза, с текущих 1,7 до 4,6 трлн долл. в год, то есть с 2% до 5% мирового ВВП.

По оценкам McKinsey, для достижения углеродной нейтральности только на основные отрасли: энергетику, транспорт, промышленность, коммунально-бытовое хозяйство, сельское хозяйство и лесоклиматические проекты – потребуется не менее 9,2 триллиона долларов ежегодных затрат до 2050 года (или суммарно около 250 трлн долларов). Из них 3,5 триллиона долларов необходимо направить на новые активы с низкими выбросами и сопутствующую инфраструктуру.

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