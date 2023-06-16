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Путин оценил состояние нефтегазового рынка России

Путин заявил о блестящих перспективах нефтегазового рынка России

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что нефтегазовый рынок России имеет блестящие перспективы развития.

«В целом нефтегазовый рынок России находится в хорошем состоянии и имеет блестящие перспективы развития», — сказал президент.

Он отметил, что добыча энергетических ресурсов в России растет. По его словам, «объемы продаж приличные».

Путин добавил, что внешние ограничения заставляют российские нефтегазовые компании действовать более профессионально, в том числе заниматься переработкой.

Он подчеркнул, что совместные действия РФ с партнерами позволяют балансировать рынок нефти. Путин уточнил, что странам ОПЕК+ удается совместными действиями балансировать рынок.

Ранее Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что набирает оборот тенденция отказа от нефтегазовой «иглы». Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что по итогам 2023 года уровень нефтегазовых доходов бюджета РФ составит порядка 8 трлн.

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