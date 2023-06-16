Путин заявил, что «работать должно быть выгодно»

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что «работать должно быть выгодно».

При этом он указал, что социальные выплаты должны служить «подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой».

Глава государства также отметил, что российские власти «расширяют меры социальной поддержки граждан и прежде всего — семей с детьми». Однако «многие из таких выплат зависят от того, работает человек или нет, эти выплаты привязаны к доходу семьи конкретного человека», добавил он.

Путин выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин заявил, что реальная зарплата в целом по РФ в 2023 году должна вырасти примерно на 3-5%,