Для покупателей акций российских высокотехнологичных компаний могут ввести налоговые льготы

В Российской Федерации могут ввести налоговые льготы как для эмитентов, так и для покупателей акций отечественных высокотехнологичных компаний. Об этом в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, сейчас правительство РФ прорабатывает такую возможность.

Путин выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее эксперты рынка допустили, что на фоне множества экономических сложностей дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю.

До этого Путин заявил, что России необходимо развить до нового уровня собственные критически важные технологии по различным направлениям, в числе которых IT и промышленность.