«Роснефть» и Мостуризм подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Роснефть» и комитет по туризму города Москвы в рамках ПМЭФ подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Документ предусматривает сотрудничество сторон по вопросу комплексного развития внутреннего туризма, в том числе автотуризма, продвижения туристического потенциала города Москвы на объектах сети АЗС «Роснефть».

«Роснефть» и комитет по туризму города Москвы будут содействовать формированию и развитию туристических маршрутов и автомобильных туров из различных регионов России на туристические и культурные объекты столицы.

Кроме того, предусмотрено проведение совместных мероприятий, направленных на повышение общего уровня комфорта туристов, в том числе, на АЗС «Роснефть».