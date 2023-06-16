Путин оценил перспективы внутреннего туризма в России

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что внутренний туризм в России в прошлом году заметно вырос.

По его словам, число туристов России выросло на 16,7% — почти 10 миллионов человек в абсолютных величинах.

«Нужно ориентироваться на то, что туристический поток и дальше увеличится», — отметил Путин.

Он добавил, что нужно делать акцент на развитии отелей в сегментах 3-4 звезд.

Также президент отметил повышенный спрос у туристов на отдых в модульных гостевых домах.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что компания заказала у вагоностроителей специальные туристические вагоны со стеклянными потолками.

В мае сообщалось, что альтернативой Сочи для отдыха этим летом, по версии экспертов по туризму, могут стать Бурятия, Алтай, Мурманская область, Приморский край и Хакасия. Также сообщалось, что Крым вошел в тройку самых популярных направлений для отдыха летом.