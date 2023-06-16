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Путин сообщил об испытании для российских банков

Путин заявил, что российские банки прошли испытание на прочность

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Мурад Багандов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что капитальная база российских банков прошла испытание на прочность. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Поддерживают высокую инвестиционную активность отечественные банки. Их капитальная база прошла испытание на прочность», — отметил глава государства.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин во время выступления на ПМЭФ может дать оценку экономике России и очертить основные перспективы.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума говорила, что банки ряда дружественных стран проявляли интерес к открытию филиалов в России.

Путин выступает в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

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ПМЭФ-2023
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