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В Минэнерго рассказали, куда Россия перенаправила поставки нефтепродуктов

Шульгинов: Россия перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и страны АТР

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Павел Быркин/РИА «Новости»

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что РФ перенаправила поставки нефтепродуктов в Африку, Турцию и страны АТР. Об этом Шульгинов сообщил в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме.

Также он отметил, что Минэнерго Российской Федерации ожидает ускорения реализации проекта создания газового хаба в Турции.

«Была трагедия, связанная с землетрясением. Было не до этого. Сегодня это обсуждение выйдет на новый уровень», — отметил он.

По словам Шульгинова, РФ предприняла все усилия для того, чтобы диверсифицировать поставки и эту задачу выполнила.

«От качественного нефтепродукта России мало кто отказывается, кроме Европы и Америки, и нам пришлось перенаправить все это и в страны Африки, Турцию, страны АТР. Некоторые страны значительно нарастили покупки нефти и нефтепродуктов», — пояснил глава Минэнерго.

Министр добавил, что диверсифицировать рынок было нелегко в связи с наращиванием санкций в отношении России.

Ранее Николай Шульгинов сообщал о появлении возможности ускорить решение вопроса о газовом хабе в Турции.

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