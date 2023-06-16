«Роснефть» и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Роснефть» и правительство Красноярского края в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба компании.

Документ закрепляет основные направления сотрудничества, которые предполагают реализацию в регионе промышленных, финансовых и социальных программ, а также создание благоприятных условий для разведки и добычи углеводородов.

Стороны договорились взаимодействовать в рамках реализации стратегических проектов «Роснефти», среди которых флагманский проект Компании «Восток Ойл», Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, а также проект модернизации Ачинского нефтеперерабатывающего завода.

В рамках соглашения «Роснефть» и Правительство Красноярского края намерены также реализовывать совместные проекты в области охраны окружающей среды.

Подписи под документом поставили главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков.