Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опрос: три четверти россиян готовы отказаться от западных брендов

Владимир Табак: большинство россиян хотят развития российских брендов

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

На сессии ПМЭФ «Отечественные бренды: новые возможности для роста» генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак представил результаты социсследования, согласно которым 77% россиян хотели бы больше появления новых и развития существующих российских брендов, чем возвращения ушедших иностранных.

По данным «Диалога», наиболее популярными брендами среди цифровых сервисов и платформ россияне считают «Яндекс», «Госуслуги» и VK, в транспортном секторе — РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ, а в банковской сфере — Сбер.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, чтобы бренд стал успешным, в него нужно инвестировать на постоянной основе.

«Почему в России мало сильных брендов? Первое — отношение к политике брендов в системе образования. Второе — построение бренда, который должен пронизывать всю организацию. Третье — управление всем жизненным циклом бренда, которое требует таких же инвестиций, как сам продукт», — сказал он.

Владимир Табак подчеркнул, 46% граждан не видят разницы между российскими аналогами иностранных товаров.

«В целом жители России некритично относятся к уходу иностранных компаний. 67% респондентов по этому поводу испытывают либо безразличие, либо спокойствие. Мы видим, что в России сформировался запрос на развитие отечественных компаний и появление новых брендов, способных заполнить освободившиеся ниши», — сказал он.

В ходе сессии представители органов власти, коммерческого, банковского, потребительского секторов, а также другие эксперты обсудили новые экономические реалии и преимущества, которые российский бизнес получил с уходом зарубежных конкурентов. Основными возможностями для роста участники обозначили создание сильного бренда, правильное позиционирование и продвижение продукта — эти факторы позволят отечественному бизнесу занять достойное место в потребительской корзине россиян.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях