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Глава Сбера Герман Греф дал оценку стоимости банка

Греф: в этом году цена Сбера опять вернется на передовые позиции

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пресс-служба Сбера

Стоимость Сбера вырастет в цене после прошлогоднего падения. Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент и председатель правления Сбера Герман Греф. На пресс-подходе он прокомментировал оценку банка и его бренда.

«Я считаю, что наш бренд бесценен. К сожалению, все имеет свои оценку, и в прошлом году мы сильно упали в стоимости, наша цена была 12 миллиардов долларов. Но я думаю, что в этом году она вернется опять на передовые позиции», — заявил Греф.

Глава Сбера также подчеркнул, что последние пять лет банк не выходил из тройки мировых рейтингов и даже были номером один в нем. «Поэтому я думаю, что мы еще подрастем», — отметил он.

Кроме того, Герман Греф позитивно высказался о российских брендах в рамках сессии ПМЭФ «Отечественные бренды: новые возможности для роста». По его словам, в России есть потрясающие компании.

«У нас есть потрясающие компании, продукцию которых можно покупать нисколько не сомневаясь, что то, что написано на этикетке, соответствует содержанию, что далеко не всегда есть даже в самых раскрученных брендах», — отметил он.

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ПМЭФ-2023
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