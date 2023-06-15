Силуанов высказался за снижение доли государства в экономике

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что долю государства в российской экономике необходимо снижать. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия» на ПМЭФ.

«Нужно снижать долю государства в экономике, это ключевое», — сказал он.

По его мнению, российская экономика завершит текущий год с положительными показателями.

Ранее Силуанов рассказал, что в 2023 году ожидается продолжение роста реальных доходов россиян.

По словам Силуанова, по итогам текущего года ВВП России может выйти на рост в 1%. Также министерство прогнозирует продолжение политики выхода на бюджетное правило.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об улучшении ситуации с ростом доходов населения.

По информации Росстата, в первом квартале 2023 года реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.