Названа причина, по которой стали расти цены на газ в Европе

Цены на газ в Европе стали расти из-за того, что спрос на топливо в Азии начал увеличиваться. Об этом RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Одним из факторов роста цен на газ в Европе стал увеличивающийся спрос на газ в Азии, прежде всего со стороны Китая. Из-за этого Европа и Азия начинают конкурировать между собой», — отметил Юшков.

По его словам, еще одной причиной может стать начинающееся настоящее лето. В последние годы такие погодные изменения приводят к тому, что в Европе формируется пик потребления энергоносителей. При этом у других источников энергии начинаются проблемы.

Он пояснил, что сейчас гидроэлектростанции вырабатывают очень мало энергии. Также продолжаются ремонты на многих объектах атомной энергетики. При этом в прошлом году во время жаркой погоды водохранилища при атомных станциях либо пересыхали, либо вода в них была достаточно теплая, отчего реакторы не охлаждались. Из-за этого атомная энергетика работала с перебоями.

Ранее в четверг июльские фьючерсы на газ в Европе резко выросли в цене, в моменте превысив отметку в $550 за тысячу кубометров, что стало максимумом за последние два месяца.