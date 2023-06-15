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«Газета.Ru» и «Лента.ру» объявили о партнерстве с «Играми Будущего»

Rambler&Co поможет в развитии международного турнира «Игры Будущего»

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пресс-служба Rambler&Co

«Газета.Ru», Лента.ру» (входят в медиахолдинг Rambler&Co) и «Автономная некоммерческая организация «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение об информационном партнерстве.

Отмечается, что сотрудничество предполагает совместное развитие мультиспортивного международного турнира «Игры Будущего», который пройдет в Казани в 2024 году, и иных проектов фиджитал-движения. Документ подписали генеральный директор «Ленты.ру» и «Газеты.Ru», исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и руководитель турнира «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Как подчеркнул Цыпер, медиа сегодня является одной из самых динамично меняющихся индустрий. По его словам, важно не только интегрироваться в имеющиеся индустриальные тренды и создавать собственные, но и поддерживать новые, потенциально значимые направления в других сферах.

«Игры Будущего» уже стали таким трендом, который меняет спортивный ландшафт страны. Сочетание кибердисциплин и физического спорта соединяет и поколения, и разные форматы состязаний и спортсменов. Уверен, за подобной синергией виртуальной реальности и настоящего мира – будущее. И мы рады стать участниками этого процесса», — заявил он.

В свою очередь, Столяров отметил, что основной целью является максимально широкий охват аудитории для объединения спортсменов и болельщиков.

«Я рад, что в развитии фиджитал-движения нам будут помогать коллеги из известных и технологичных медиабрендов. Сегодня запрос у молодой аудитории меняется в сторону быстрой, интересной и доступной подачи информации. Уверен, что вместе с профессионалами в области медиа мы сможем рассказать о фиджитал-спорте, новых дисциплинах и развитии современного человека с высокими цифровыми навыками и натренированными физическими качествами», — сказал он.

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