«Росатом» построит новую АЭС на Чукотке

Госкорпорация «Росатом» и правительство Чукотского автономного округа в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу реализации в регионе проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе новейшей отечественной реакторной установки «Шельф-М».

Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и врио губернатора – председателя правительства Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

«Проекты АСММ имеют огромное значение для социально-экономического развития удаленных и труднодоступных регионов России с децентрализованным энергоснабжением. Они позволяют снять инфраструктурные ограничения, дают старт новым перспективным промышленным проектам, создают новые рабочие места и профессии, тем самым содействуя экономическому росту и улучшая жизнь людей», — отметил Алексей Лихачев.

Соглашение определяет намерения и порядок организации взаимодействия сторон по проекту сооружения АСММ на базе реакторной установки «Шельф-М» для обеспечения надежным и низкоуглеродным энергоснабжением золоторудного месторождения «Совиное» и населенных пунктов Чукотского автономного округа.

«Чукотка является флагманом по реализации на своей территории отечественных проектов атомных станций малой мощности. Уверен, что развитие партнерства с «Росатомом» – одним из признанных мировых лидеров в области технологий создания атомных станций малой мощности, придаст новый импульс инновационному и промышленному развитию нашего округа и поможет нам существенно улучшить качество жизни людей», — сказал Владислав Кузнецов.

В 2024 году планируется завершить технические проекты реакторной установки и основного технологического оборудования. АСММ на базе реакторной установки «Шельф-М» планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 году.