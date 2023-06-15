В Сбере рассказали о росте кредитного портфеля банка МСП

По итогам 2022 года кредитный портфель малых и средних предприятий (МСП) составил более 4,4 трлн руб., увеличившись более чем на 45%, сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью газете «Коммерсант. Деньги».

«За первые три месяца этого года портфель вырос еще более чем на 280 млрд руб., или 6%. Важный фактор роста — наше внимание к запросам предприятий, постоянное развитие сервисов для них. Клиент может подать заявку на кредит, в том числе с мерами господдержки, в любом формате — как очно в отделении, так и онлайн», — сказал Попов.

Он отметил, что Сбер продолжает развивать конструктор госпрограмм.

«Это очень удобный инструмент для оценки соответствия компании действующим программам господдержки. На конец первого квартала 2023 года клиентам «Сбера» доступно в сервисе 28 программ (федеральных и региональных); в первом квартале реализовано 1,6 тыс. сделок на 16,5 млрд руб., что в пять раз превышает показатель первого квартала прошлого года», — рассказал Попов.

Он подчеркнул, что рыночная доля Сбербанка в кредитовании МСП в течение 2022 года выросла с 41% до 46%.

Ранее Анатолий Попов рассказал о программах импортозамещения бизнеса. По его словам, в 2022 году основная активность бизнеса была направлена на замещение иностранных контрагентов.