Китайские предприниматели считают, что риск санкций не снизил активность бизнеса КНР в РФ

Глава Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь считает, что риск вторичных санкций не снизил активность китайского бизнеса в России. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, данном на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

По его словам, санкционная политика Запада, носящая по отношении к РФ экстерриториальный характер и предполагающая введение санкций вторичного характера, отрицательно не повлияла на экономическое сотрудничество между КНР и Россией.

Мало того, отметил Чжоу Лицюнь, за последние два года объем двусторонней торговли значительно увеличился. Также возрос интерес китайских компаний к инвестициям в экономику России.

Как заявил китайский бизнесмен, заинтересованность компаний КНР к экономическому сотрудничеству с Россией в ближайшие годы будет только расти.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту. Согласно соглашению, планируется построить трансграничный участок газопровода от газоизмерительной станции в российском Дальнереченске до стартовой станции «Хулинь» в Китае.