Экономист рассказал о возможности получать выплаты раньше выхода на пенсию

Экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич заявил, что накопительную часть пенсии можно забрать раньше наступления официального пенсионного возраста. Об этом сообщает URA.RU.

Эксперт подчеркнул, что пенсия складывается из трудовой пенсии, которую можно просто получать по достижении определенного возраста, и в зависимости от того, сколько было накоплено баллов.

Кроме нее существует накопительная часть, которую можно получать раньше времени, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет — для мужчин, добавил экономист.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на пенсию можно выйти досрочно. Сделать это могут люди, которые работают во вредных и опасных условиях труда, например на химических предприятиях, шахтах или в тяжелых климатических условиях на Крайнем Севере.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что пенсии по старости в 2025 году проиндексируют дважды из-за окончания переходного периода. Первая индексация произойдет в феврале 2025 года, учитывая показатели фактической инфляции за 2024 год, а затем размер выплат скорректируют в апреле. До 2025 года индексацию будут проводить с 1 января.