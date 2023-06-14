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Китаю предрекли утрату статуса мирового лидера по потреблению нефти

Глава МЭА Бироль: Индия скоро лишит Китай мирового лидерства по потреблению нефти

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Shutterstock

В обозримом будущем Индия потеснит Китай с лидирующих позиций по объемам потребления нефти. Нью-Дели станет крупнейшим в мире драйвером роста спроса на данный вид сырья, приводит слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля Reuters.

Смена глобальных лидеров по объемам потребления нефти произойдет в течение ближайших четырех лет — к 2027 году. К этому времени подавляющая доля спроса на данный вид сырья придется на азиатские страны, уточняется в материале.

«В 2022–2028 годах около трех четвертей роста спроса на нефть придется на Азию. Индия опередит Китай в потреблении топлива уже к 2027 году. Утрата лидерства Китаем связана с быстрыми темпами электрификации автомобилей и автобусов в стране», — говорится в статье.

При этом Индии не стоит зацикливаться исключительно на наращивании потребления сырой нефти. Производственные мощности этой азиатской страны позволяют ей стать в среднесрочной перспективе одним из глобальных лидеров в сфере производства экологически чистого водорода, заключается в заметке.

8 июня вице-премьер Александра Новак заявил, что по итогам 2022 года объемы поставок российской нефти на индийский внутренний рынок выросли в 19 раз по сравнении с уровнем 2021 года, до 41 млн тонн. При этом за данный период времени Москва нарастила экспорт не только сырья, но и нефтепродуктов (в 2 раза, до 6,2 млн тонн).

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