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«Роснефть» и «Иннопрактика» продлили договор о сотрудничестве

«Роснефть» продолжит разработку цифровых технологий исследования керна

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Кирилл Зыков/РИА Новости

«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали договор о продолжении разработки цифровых технологий исследований керна, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что документ предусматривает расширение функционала корпоративного программного комплекса «РН-Цифровой керн».

Напомним, «РН-Цифровой керн» был создан «Тюменским нефтяным научным центром», который входит в научно-проектный блок «Роснефти», совместно с компанией «Иннопрактика».

«Данное программное обеспечение не имеет аналогов в России и в мире по ряду используемых алгоритмов и назначению программных модулей. Математическое моделирование свойств керна позволяет получить данные для прогнозирования содержания углеводородов в пласте, построения его гидродинамической модели и подбора наиболее эффективных методов разработки увеличения нефтеотдачи», — говорится в сообщении.

В «Роснефти» уточнили, что обновленная версия комплекса «РН-Цифровой керн» позволит одновременно моделировать совместное течение нефти, газа и воды в керне и напрямую рассчитывать одно из важнейших свойств горной породы – проницаемость трехфазной системы. Подобный результат практически невозможно получить в условиях физического эксперимента с керном.

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