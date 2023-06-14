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Анатолий Попов рассказал о содействии Сбера в открытии бизнеса онлайн

Сбер открыл более 450 тысяч бизнесов онлайн

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Unsplash

За пять лет Сбер помог начинающим предпринимателям открыть более 450 тысяч ИП и ООО дистанционно. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, сообщает пресс-служба банка.

«Открытие бизнеса онлайн происходит быстро, удобно, без посещения банка и налоговой службы. Благодаря сервису Сбера можно подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей или обществ с ограниченной ответственностью с единственным учредителем, а также открыть счет без визита в банк. Для этого достаточно быть пользователем СберБанк Онлайн, иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС и смартфон», — сказал Попов.

При передаче документов в электронной форме регистрация бизнеса и открытие счета будут бесплатны для предпринимателей, добавил он.

Также Попов напомнил, сервис дочерней компании Сбера АО «Деловая среда» «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС) начал работу в 2018 году. Топ-менеджер Сбера уточнил, что число желающих открыть бизнес дистанционно стабильно растет. По его словам, если за пять месяцев 2022 года онлайн было открыто 57,9 тыс. бизнесов, то за тот же период 2023 года — уже 58,4 тыс.

В Сбере отметили, что чаще всего бизнес дистанционно открывали индивидуальные предприниматели: в этом году на их долю пришлось 85% всех открытий, на ООО — 15%. При этом предприниматели старше 36 лет открыли 56% бизнесов, а 18–35 лет — 44%.

Также сообщается, что по профилю бизнеса, открытого онлайн с начала года, лидируют розничная торговля (17 тыс. ИП и ООО), перевозка пассажиров и грузов (6 тыс.), оптовая торговля (3,9 тыс.), специализированные строительные работы (3,5 тыс.) и строительство зданий (2,5 тыс.).

По итогам 5 месяцев 2023 года в топ-5 регионов, где предприниматели открыли больше всего компаний дистанционно, вошли Москва (6,4 тыс.), Московская область (4,2 тыс.), Краснодарский край (2,7 тыс.), Санкт-Петербург (2,5 тыс.) и Ростовская область (1,8 тыс.).

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