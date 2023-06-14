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В Южной Корее зафиксирован самый низкий с 1999 года уровень безработицы

Reuters: в Южной Корее зафиксирован самый низкий с 1999 года уровень безработицы

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Depositphotos

Уровень безработицы в Южной Корее в мае снизился до 2,5% по сравнению с апрелем, что стало самым низким показателем с момента начала соответствующих подсчетов в июне 1999 года. Об этом пишет Reuters.

В Министерстве финансов республики отметили, что рост числа рабочих мест продолжается, даже несмотря на сокращение населения страны. Ведомство также фиксирует постепенное восстановление сектора услуг и более низкое, чем ожидалось, снижение занятости в производственном секторе.

В Министерстве прогнозируют сохранение тенденции роста занятости.

«Тенденция по уровню занятости, вероятно, сохранится в дальнейшем. Особенно это касается сектора услуг. Однако восстановление в производственном секторе, как ожидается, будет отложено из-за слабого экспорта и недостаточных инвестиций в производственные мощности», — сказал первый вице-министр финансов Южной Кореи Банг Ки Сун.

Число занятых в Южной Корее выросло на 351 тыс. по сравнению с июнем прошлого года. В мае занятых стало больше на 354 тыс., а пик этого роста пришелся на январь 2022 года: тогда работу получили сразу более 1 млн человек. По отраслям занятости лидерство у двух отраслей — здравоохранения и социального обеспечения. Количество работников этих сфер выросло на 166 тыс. За ними следуют гостиничный бизнес и общественное питание — плюс 128 тыс. человек. Строительный и производственный секторы при этом потеряли 66 тыс. и 39 тыс. рабочих мест соответственно.

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