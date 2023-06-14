Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Сбербанке заявили об увеличении среднего срока ипотеки

Первый зампредседателя Царев: средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился на 6 лет с 18 до 24 лет

close
100%
Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил журналистам, что средний срок ипотеки в Сбере увеличился на 6 лет с 18 до 24 лет.
 
Царев уточнил, что тенденция интенсивного роста среднего срока ипотеки продолжается с 2019 года. При этом выплачивают ипотечный кредит клиенты Сбера значительно раньше, средний срок выплаты составляет в среднем 4,25 года.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбер зафиксировал рост спроса россиян на ипотечные кредиты с начала 2023 года.

По словам Грефа, количество поданных заявок на ипотеку в феврале 2023 года превысило показатели января на 14%. А по сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 18%. Так в январе-феврале было подано около 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн руб.

В марте сообщалось, что Сбербанк поддерживает смягчение условий предоставления льготных кредитов по программам «Семейная ипотека», «Льготная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «IT-ипотека».

Все новости на тему:
ПМЭФ-2023
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях