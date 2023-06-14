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На ПМЭФ приедут свыше 17 тысяч человек из 130 стран

«Росконгресс»: участие в ПМЭФ подтвердили свыше 17 тысяч человек из 130 стран и территорий

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Свыше 17 тыс. человек из 130 стран и территорий подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщается в Telegram-канале фонда «Росконгресс».

Как заявил ответственный секретарь ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков, этот форум является инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темп и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений.

«На форуме прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии со всеми институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями», – отметил он.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города намерены в ходе ПМЭФ подписать ряд соглашений на сумму более чем 500 млрд руб.

13 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе второй встречи клуба ПМЭФ говорил, что в мероприятии хотят принять участие все больше стран. Он добавил, что в этом году форум будет посвящен вопросам суверенитета.

ПМЭФ-2023 пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

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ПМЭФ-2023
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