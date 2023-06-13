Россияне смогут застраховать жилье от дронов

В России появилась услуга страхования жилья от повреждений, которые были нанесены в результате падения беспилотиков. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в компании «Альфастрахование», которая решила расширить таким образом действующую программу по страховке рисков падения летающих объектов или их обломков.

Новая программа действует для всех регионов России.

«Ущерб имуществу, нанесенный в результате падения летающих объектов, как правило, покрывается в рамках классических программ страхования квартир и домов. Однако риски терроризма являются стандартным исключением из правил страховщиков», — сказал отметил директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование» Денис Титов.

По его словам, компания решила поддержать клиентов и расширить для них возможности страховой защиты от актуальных современных рисков.

Чтобы получить выплаты по страховке от беспилотников, нужно предоставить документы одного из органов — МЧС, Росавиации, Международного авиационного комитета или других компетентных органов, которые проводили расследование. В ни должно быть указано, что ущерб жилью был нанесен из-за падения летающего объекта. Последнее время СМИ сообщали о случаях падения беспилотников на жилые дома в России, в том числе Воронеже и Новой Москве. Сообщение о падении беспилотника на дом в Воронеже было затем опровергнуто.